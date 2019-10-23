Украине предрекли проблемы с отоплением из-за нового контракта на транзит газа

Ряд городов Украины рискует столкнуться с проблемами с отоплением в случае провала переговоров с Россией по новому контракту на транзит газа. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Трансляция опубликована на YouTube-канале украинского правительства.

По словам Гончарука, в случае полной остановки транзита через территорию Украины, необходимо будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему страны. «Там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы. Мы о них заранее знаем», — сказал премьер.

21 октября Гончарук заявил изданию «Факты», что отопительный сезон пройдет без проблем для украинцев. Так, по словам премьер-министра, власти страны заготовили достаточное количество угля и газа для нормальной работы теплосетей.

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