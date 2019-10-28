Украинский премьер назвал показухой борьбу с контрабандой в стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук усомнился в эффективности борьбы с контрабандой в стране, назвав ее показухой. Об этом он заявил по итогам поездки в Черновцы в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Конечно, они хорошо подготовились к нашему визиту. Все чистенько, нет очередей, довольные водители, почти работающий сканер и так далее. Конечно, эта показуха нас не впечатлила. Мы понимаем, что контрабанда не прекращается. Все те отчеты с конфискацией сотен пар тапочек и десятков бутылок шампанского в качестве демонстрации безумной борьбы с контрабандой, конечно, нас не впечатлили», — сказал премьер.

Он заверил, что правительство максимально быстро сделает все, чтобы руководство таможни в регионах Украины изменилось. Кроме того, Гончарук обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с просьбой заменить руководителя прокуратуры Черновицкой области, добавив, что при «порядочном» руководителе ведомства контрабанда не может длиться несколько лет.

Материалы по теме Вся королевская рать Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?

Гончарук отметил, что таможенные органы работают неэффективно также из-за недостаточности количества контрольно-пропускных пунктов на границе. По его словам, отсутствие КПП связано с длительным разворовыванием денег на их строительство.

Ранее в октябре депутаты от «Слуги народа» провели встречу с Ильей Павлюком, которого называют королем украинской контрабанды. Помимо 26 депутатов на встрече присутствовал генерал-майор Службы внешней разведки Украины Сергей Трегубенко, которого связывают с кураторством таможенных потоков и контрабанды.

По информации «Страна.ua», Илья Павлюк является «смотрящим западной таможни», который организует проход запретных грузов через границу. Он стал известен как один из самых одиозных «крышевателей контрабанды» еще со времен президентства Виктора Януковича. Также Павлюку приписывают тесные отношения с Зеленским, в частности, фигурирует информация о том, что он консультировал штаб украинского лидера в ходе предвыборной кампании.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!