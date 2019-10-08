Депутаты от «Слуги народа» провели встречу с «королем контрабанды Украины»

Депутаты из фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского провели встречу с Ильей Павлюком, которого называют королем украинской контрабанды. Об этом их однопартиец, депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, встреча проходила в киевской гостинице «Украина» 3 октября. Откуда Дубинский получил данную информацию, в сообщении не уточняется.

«У меня вопрос, прежде всего, к руководству партии, а также к участникам — что они там делали и какие вопросы обсуждали?» — написал он.

Также, по данным Дубинского, помимо 26 депутатов, на встрече присутствовал генерал-майор Службы внешней разведки Украины Сергей Трегубенко, которого связывают с кураторством таможенных потоков и контрабанды.

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По информации «Страна.ua», Илья Павлюк является «смотрящим западной таможни», который организует проход запретных грузов через границу. Он стал известен как один из самых одиозных «крышевателей контрабанды» еще со времен президентства Виктора Януковича. Также Павлюку приписывают тесные отношения с Зеленским, в частности, фигурирует информация о том, что он консультировал штаб украинского лидера в ходе предвыборной кампании.

Ранее в октябре о связи украинских силовиков с контрабандистами высказывался премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, новые люди в Службе безопасности Украины и других правоохранительных органах смогут справиться с проблемой контрабанды в стране. Гончарук выразил уверенность, что победить контрабандистов можно только совместными усилиями органов правопорядка и правительства под координацией президента.

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