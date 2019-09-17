Белоруссия выявила схему контрабанды оружия из Украины в Россию

Белорусские таможенники совместно с КГБ раскрыли схему переправки оружия из Украины в Россию. Об этом заявил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько, передает РИА Новости.

По его словам, части оружия транзитом шли через Белоруссию в Литву, а уже из прибалтийской республики нелегальные грузы доставлялись в пункт назначения. После выявления схемы информация была передана Москве, российские оперативники провели спецоперацию, в ходе которой было найдено и изъято большое количество стрелкового оружия и боеприпасов.

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3 сентября белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика была вынуждена «наглухо закрыть» границу с Украиной. При этом он выразил сожаление, что такую политику пришлось вести в отношении «своих братьев, близких людей». «А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул поток оружия», — объяснил президент. Лукашенко также подчеркнул, что когда оружие оказывается в распоряжении «у обычных людей и особенно националистически настроенных, — жди терроризма». Позднее в Минске уточнили, что «граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов».

Лукашенко уже говорил о необходимости укрепить границу с южным соседом в 2018 году. Тогда он также объяснил свое решение наплывом в республику оружия и преступных элементов.

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