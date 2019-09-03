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В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о «наглухо закрытой» границе с Украиной

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Пресс-секретарь Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский заявил, что все пункты пропуска на границе республики с Украиной работают в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС.

«Граждане могут свободно пересекать границу по документам, дающим право на выезд за рубеж. Граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов», — сообщил он.

По его словам, обстановка на границе полностью контролируется. «Мы уделяем самое пристальное внимание пресечению фактов контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконному перемещению наркотиков», — подчеркнул Бычковский.

Также он отметил, что ГПК действует строго в соответствии с поручениями президента страны Александра Лукашенко.

Ранее 3 сентября белорусский лидер заявил, что республика была вынуждена «наглухо закрыть» границу с Украиной. При этом Лукашенко выразил сожаление, что такую политику пришлось вести в отношении «своих братьев, близких людей». «А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул поток оружия», — объяснил он. Президент также подчеркнул, что когда оружие оказывается в распоряжении «у обычных людей и особенно националистически настроенных, — жди терроризма».

Лукашенко уже говорил о необходимости укрепить границу с южным соседом в 2018 году. Тогда он также объяснил свое решение наплывом в республику оружия и преступных элементов.

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