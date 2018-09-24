Лукашенко решил спасти Белоруссию от украинских бандитов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился усилить границу с Украиной, поскольку с территории этой страны идет большой поток бандитов с оружием. С таким заявлением он выступил в понедельник, 24 сентября, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Государственного пограничного комитета страны Анатолием Лаппо. На встрече шла речь об увеличении количества пограничников и усилении работы по отдельным направлениям.

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«Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — сказал Лукашенко.

Также глава республики вспомнил данные, которые ему озвучил министр внутренних дел Игорь Шуневич. «Вот сейчас министр докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов, и так далее, и так далее», — указал президент Белоруссии.

«Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели — в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность — нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом — туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму», — подчеркнул Лукашенко.

В ноябре 2017 года бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мирошниченко призвал к созданию диверсионно-разведывательных групп на территории Белоруссии. По его словам, Киеву надо «делать все для того, чтобы вырвать Белоруссию из горизонта, из сферы влияния России». Дипломаты должны делать это на своем уровне разными способами, но должны четко понимать, что без, и я это откровенно и серьезно говорю, без создания серьезных диверсионно-разведывательных групп и проведения диверсий, в том числе информационных, на территории Белоруссии, России, мы этого не добьемся», — подчеркнул он.

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