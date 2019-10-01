Украинский премьер заявил о связи СБУ с контрабандистами

При предыдущей власти в Киеве сотрудники органов прокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) сотрудничали с контрабандистами. Об этом в программе «Свобода слова» на ICTV заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Запись эфира доступна на YouTube.

По его словам, новые люди в СБУ и других правоохранительных органах смогут справиться с проблемой контрабанды в стране. Гончарук выразил уверенность, что победить контрабандистов можно только совместными усилиями органов правопорядка и правительства под координацией президента Украины.

«Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силами Министерства финансов. Поэтому меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее. Я убежден в том, что нынешние руководители прокуратуры и Службы безопасности Украины качественно отличаются моральными качествами, прежде всего, от тех людей, которые возглавляли эти органы до этого», — сказал украинский политик.

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17 сентября стало известно, что белорусские таможенники совместно с КГБ раскрыли схему переправки оружия с Украины в Россию. Часть оружия транзитом шла через Белоруссию в Литву, а уже из прибалтийской республики нелегальный груз доставляли в пункт назначения.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика была вынуждена «наглухо закрыть» границу с Украиной. При этом он выразил сожаление, что такую политику пришлось вести в отношении «своих братьев, близких людей». Позднее в Минске уточнили, что «граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов».

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