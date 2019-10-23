Главный таможенник Украины стал фигурантом дела о контрабанде

Председатель Государственной таможенной службы (ГТС) Украины Максим Нефедов стал фигурантом дела о контрабанде. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Александра Дубинского.

Дубинский уточнил, что основным фигурантом дела является не сам Нефедов, а муж сестры его жены, Андрей Кулик, владелец компании «Любэ авто».

Его фирма занимается ввозом на Украину подержанных автомобилей из стран ЕС. Недавно в одной из машин, находившейся в принадлежащем Кулику автовозе, таможенники обнаружили партию контрабандных вещей известных мировых брендов. Общая сумма контрабанды составила несколько миллионов гривен.

По словам Дубинского, сам глава ГТС свои связи с контрабандой отрицает и уверен, что контрабанда в принадлежащую Кулику машину была намерено загружена неизвестными людьми с целью опорочить имя Нефедова.

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Ранее стало известно, что депутаты от «Слуги народа» провели встречу с Ильей Павлюком, которого называют «королем украинской контрабанды». Помимо 26 депутатов, на встрече присутствовал генерал-майор Службы внешней разведки Украины Сергей Трегубенко, которого связывают с кураторством таможенных потоков и контрабанды.

По информации «Страна.ua», Илья Павлюк является «смотрящим западной таможни», который организует проход запретных грузов через границу. Он стал известен как один из самых одиозных «крышевателей контрабанды» еще со времен президентства Виктора Януковича. Также Павлюку приписывают тесные отношения с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности, фигурирует информация о том, что он консультировал штаб украинского лидера в ходе предвыборной кампании.

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