Генпрокурора Украины уличили в укрывании коррупции на таможне

Решения генерального прокурора Украины Юрия Луценко не позволяют привлечь к ответственности работников таможни за коррупцию. Об этом заявили «Украинским новостям» в Национальном антикоррупционном бюро страны (НАБУ).

Ведомство расследует дело о растаможивании импортированных по значительно заниженной стоимости товаров с 2017 года. В преступную группу входят как должностные лица Государственной фискальной службы, так и ряд компаний. Ущерб бюджету страны от преступных действий оценивается в 170 миллионов гривен.

Отмечается, что в конце 2017 года конечный бенефициар компаний-участниц коррупционной схемы предложил НАБУ за 800 тысяч долларов прекратить следственные действия и передать уголовное производство в другие правоохранительные органы. В таком случае все собранные материалы по делу могут быть признаны несоответствующими нормам.

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«Обвинительный акт в отношении лица, которое пыталось оказать неправомерную выгоду, направлен в Печерский районный суд города Киева в июле 2018 года», — сказали в бюро, не уточнив, о ком идет речь.

В конце мая 2019 года НАБУ передало материалы по коррупционным схемам в Государственное бюро расследований (ГБР), однако генпрокурор Луценко «по непонятным основаниям и без изучения материалов уголовного производства» в августе отправил дело в Национальную полицию. Таким образом, поясняют в НАБУ, он сделал то, чего пытался при помощи взятки добиться конечный бенефициар коррупционной схемы на таможне, и поставил все расследование под угрозу.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в июне потребовал от Верховной Рады уволить генпрокурора страны. Луценко занял свой пост по указу бывшего президента Петра Порошенко в 2016 году. Он не имеет юридического образования и процессуального опыта. Парламент отказался удовлетворить требование Зеленского, назвав его незаконным. Сам генпрокурор заявил, что останется на посту, чтобы пресечь попытки выставить прошлую власть в стране преступниками.

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