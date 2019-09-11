Украина решила выманить у Европы полмиллиарда евро

До конца года Украина планирует получить от ЕС 500 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Его слова приводит УНН.

Он указал, что со своей стороны страна готова выполнить необходимые условия. «Нам действительно нужно принять несколько актов законодательства для этого, мы действительно уже кое-что сделали, и сегодня мы просто прошлись, потому что времени не так много — нам нужно получить этот транш до конца года», — сказал Кулеба.

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Чтобы получать деньги от ЕС, Украина, в частности, обязалась активизировать борьбу с коррупцией и провести реформы энергетического сектора, социальной политики и системы управления государственными финансами.

В 2018-м МВФ утвердил очередную кредитную программу для Киева на 3,9 миллиарда долларов (3,5 миллиарда евро), она рассчитана на 14 месяцев. Из них 1,4 миллиарда (1,27 миллиарда евро) были выданы сразу, остальное планируется предоставить отдельными траншами. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) возобновила работу в стране 10 сентября.

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