Украина рассчиталась с МВФ

Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) все кредиты, взятые по программе 2014 года. Об этом сообщается на сайте Нацбанка страны.

Как пишет УНИАН со ссылкой на представителя банка, финальные платежи составили в целом 156 миллионов долларов.

Средства были выданы в рамках программы stand by, по которой Киев получил 4,6 миллиарда долларов. В 2015-м программу заменили новой, в ее рамках было выдано 8,7 миллиарда долларов.

В 2018-м МВФ утвердил очередную кредитную программу для Украины на 3,9 миллиарда долларов, она рассчитана на 14 месяцев. Из них 1,4 миллиарда были выданы сразу, остальное планируется предоставить отдельными траншами. Изначально Киев ожидал поступления средств в мае, но в итоге его отложили до формирования нового правительства.

В конце августа Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром и утвердила новый состав правительства. Глава Кабмина объявил, что представители МВФ посетят страну в период с 10 по 24 сентября и проведут переговоры о новом транше. В украинском Минфине полагают, что программа сотрудничества с фондом может стать последней, и в дальнейшем страна сможет обойтись без помощи кредитора.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!