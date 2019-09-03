Украина позвала иностранцев скупать свою землю

После вступления в силу готовящейся на Украине земельной реформы иностранные граждане смогут приобретать землю на определенных условиях и работать на ней. Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Запись доступна на YouTube.

По его словам, де-юре покупать землю разрешат только украинскому физическому или юридическому лицу, но если иностранцы зарегистрируют на Украине свою компанию и станут платить налоги в бюджет страны, то ничего не помешает им стать собственниками участка. В то же время в законопроекте, пообещал премьер, обязательно пропишут сниженную кредитную ставку для граждан страны, желающих купить землю, чтобы те смогли конкурировать с иностранцами.

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Гончарук подчеркнул, что сейчас Киеву необходимо позволить операции с землей всем, кто в состоянии ее обрабатывать, независимо от гражданства. В настоящее время, рассказал он, украинские власти в сотрудничестве со Всемирным банком выбирают один из 25 вариантов реформы. Приоритетом станет тот, который принесет Украине максимальный экономический рост. Предположительно, земельная реформа вступит в силу летом следующего года.

О планах провести такую реформу президент страны Владимир Зеленский рассказал в начале августа. Накануне, 2 сентября, он объявил, что новому составу правительства следует разработать соответствующий законопроект до 1 октября, а Верховная Рада должна принять его и отменить действующий мораторий на продажу земли до 1 декабря 2019 года.

Мораторий был введен в 2001 году. Его отмена регулярно блокировалась на уровне Верховной Рады, поскольку отдельные фракции отказывались от голосования из-за опасений, что украинскую землю скупят иностранцы. Земельная реформа является одним из основных требований Международного валютного фонда для работы его программ на Украине и кредитования страны, но провести ее предыдущий президент страны Петр Порошенко не решился, опасаясь противодействия со стороны оппозиции. В нынешнем составе украинского парламента президентская партия «Слуга народа» получила большинство и не нуждается в коалиции для принятия законов.

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