На Украину с проверкой приехали главные кредиторы

С 10 сентября свою работу на Украине начинает миссия Международного валютного фонда (МВФ). Члены делегации должны оценить исполнение требований фонда властями страны. От их выводов зависит выдача очередного кредитного транша по действующей программе, передает РИА Новости.

В числе прочего миссия ознакомится с проектом бюджета Украины на 2020 год. Правительство представит его на рассмотрение парламента до 15 сентября. По итогам проверки, которая продлится до 24 сентября, стороны могут провести переговоры о новой кредитной программе, которая, как надеются в министерстве финансов, станет последней для Киева.

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Нынешняя кредитная программа объемом 3,9 миллиарда долларов утверждена МВФ в декабре 2018 года. Эти деньги Киев должен был получить в течение 14 месяцев, но пока выданы только 1,4 миллиарда, причем сразу после одобрения кредита. Второй транш ожидался в мае, потом в июне, но в МВФ отказались от перевода, пока не будет сформировано новое правительство.

Новый кабинет министров сформирован 30 августа. Президент страны Владимир Зеленский поручил ему реализовать основные требования МВФ в кратчайшие сроки. Речь идет о приватизации госпредприятий и открытии рынка земли.

Ранее сообщалось, что Украина вернула МВФ все кредиты, взятые по программе 2014 года — это 4,6 миллиарда долларов и 156 миллионов фискальных платежей.

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