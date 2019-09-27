Украине не дали денег из-за олигархов и повальной коррупции

Работа миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине не позволила сторонам договориться о новой трехлетней программе помощи, на что рассчитывал Киев. В отчете, опубликованном на сайте организации, главными проблемами республики названы коррупция и доминирование в экономике госпредприятий и олигархов.

Глава миссии фонда Рон ван Роден подчеркнул, что темпы роста экономики остаются слишком низкими, чтобы Украина могла сокращать экономический разрыв с соседями. По его словам, сейчас уровень жизни в Украине составляет только 20 процентов от среднего по Евросоюзу.

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Создание Киевом новых институтов по борьбе с коррупцией, указал он, не дало «ощутимых результатов», она по-прежнему остается «повальной». Из-за этого в стране сохраняется слабая бизнес-среда, что на фоне остальных проблем вредит инвестиционному климату. Плохие условия бизнеса в свою очередь мешают созданию новых рабочих мест и приводят к тому, что украинцы ищут возможности трудоустройства за рубежом.

В МВФ посоветовали украинской власти сконцентрироваться на проведении структурных реформ для обеспечения роста экономики, открыть рынки в энергетическом и сельскохозяйственном секторах и уменьшить роль государства и олигархов в экономике.

Переговоры о новой программе помощи, которую запросила Украина, продолжатся в ближайшие недели. В МВФ подчеркнули, что новая власть на Украине имеет все возможности, чтобы «продвигать необходимые реформы».

Работа миссии продолжалась с 10 по 26 сентября. Нынешняя кредитная программа МВФ объемом 3,9 миллиарда долларов утверждена в декабре 2018 года. Пока из них выдано 1,4 миллиарда, причем сразу после одобрения кредита. Второй транш ожидался в мае, потом в июне, но в МВФ отказались от перевода.

Накануне украинские СМИ сообщали, что миссия МВФ откажется от рекомендации совету директоров заключить новую программу с Украиной. Экспертам не нравится ситуация вокруг национализированного Приватбанка, возможная смена руководства Нацбанка и проект госбюджета на 2020 год.

Президент Украины Владимир Зеленский после победы его партии «Слуга народа» на президентских выборах анонсировал масштабные реформы, которые от Украины требует МВФ. Среди них массовая приватизация государственных предприятий и земельная реформа. Предполагается, что покупать земельные участки можно будет с 1 октября 2020 года. В ходе опроса против продажи земли высказалась почти половина граждан Украины. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что после реформы землю купят иностранцы, и призвала провести всенародный референдум по этому вопросу. В свою очередь Зеленский позвал американцев поучаствовать в приватизации на Украине.

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