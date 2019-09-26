Зеленский позвал американцев поучаствовать в приватизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предстоящей приватизации в стране и поделился планами экономического развития. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Мы начинаем приватизацию государственных компаний и приглашаем к участию в наших открытых аукционах», — объявил он во время встречи с представителями деловых кругов США.

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Зеленский напомнил, что в октябре планируется пересмотреть законопроект, который сократит список предприятий, запрещенных к приватизации на Украине. «В дальнейшем мы сделаем все для обеспечения экономического роста и привлечения прямых иностранных инвестиций», — заверил президент.

О подготовке большой приватизации в стране Зеленский сообщил в начале июля. Тогда он отмечал, что Украина уже достигла макроэкономической стабильности. Кроме того, во время прошедшего в июне в Киеве форума «Диалог власти и бизнеса» президент объяснил свою позицию тем, что «государство — это сервис, который создает условия для работы бизнеса, а не его конкурент».

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