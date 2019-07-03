Зеленский объявил «большую приватизацию» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Торонто встречу с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы Сирилом Мюллером. Об этом в среду, 3 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».

В ходе встречи Зеленский рассказал Мюллеру о подготовке «большой приватизации» на Украине. Он считает, что страна уже достигла макроэкономической стабильности, однако к продолжению реформ Украина будет готова только после выборов в Верховную Раду. Тем не менее начать процесс приватизации власти Украины планируют в 2019 году. Также президент Украины отметил, что уже отменил более 160 указов, «которые создавали давление на бизнес».

Зеленский заверил Мюллера в готовности Киева к углублению сотрудничества после формирования нового правительства и пригласил представителей Всемирного банка принять участие в сентябрьском инвестиционном форуме по восстановлению Донбасса, который пройдет в Мариуполе. По его словам, Украина рассчитывает на помощь Всемирного банка относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса.

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Ранее Зеленский на Конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 10 миллиардов евро.

Украинский лидер уже говорил о необходимости приватизации в стране. Так, во время прошедшего в июне в Киеве форума «Диалог власти и бизнеса» президент объяснил свою позицию тем, что «государство — это сервис, который создает условия для работы бизнеса, а не его конкурент».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в стране. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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