В украинской экономике обнаружили системный кризис

Системный кризис в украинской экономике не прекратился, несмотря на приход новых властей. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, его слова приводит РИА Новости.

«Более того, все ее первые шаги не направлены на противодействие этому кризису», — считает политик.

По его словам, «системность кризиса украинской промышленности подтверждает и тот факт, что он охватил практически все отрасли промышленного производства». Среди таких отраслей Медведчук указал, в частности, машиностроение, перерабатывающую промышленность, а также добычу газа, нефти и угля.

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В августе однопартиец Медведчука — Сергей Лавочкин — объявил, что при текущих темпах развития Украине потребуется несколько десятилетий, чтобы экономика восстановилась. Он пояснил, что темпы восстановления в 2019 году упали по сравнению с прошлогодними в шесть раз — с плюс трех до плюс 0,5 процента. По словам политика, общие объемы промышленного производства в первом полугодии 2019 года составили всего 81,8 процента от того, что было произведено в промышленности за аналогичный период 2013 года. Он посчитал эту ситуацию катастрофической.

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