Половину украинцев возмутила распродажа страны

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Желание нового правительства Украины в срочном порядке отменить мораторий на куплю-продажу земли поддержали менее трети граждан страны — 31 процент. Против выступила почти половина — 49,1 процента. Такие данные приводятся в исследовании социологической службы Центра Разумкова.

Еще 12,8 процента затруднились с ответом, а 7,1 процента рассказали, что им все равно. Что касается других идей новой власти, то две трети опрошенных поддерживают инициативу о легализации добычи янтаря (против — 13,6 процента), а 46,5 процента выступают за легализацию игорного бизнеса (против — 34,1 процента).

О планах земельной реформы президент страны Владимир Зеленский рассказал в начале августа. В начале сентября, он объявил, что новому составу правительства следует разработать соответствующий законопроект до 1 октября, а Верховная Рада должна принять его и отменить действующий мораторий до 1 декабря 2019 года.

Реформа стала одним из основных требований Международного валютного фонда (МВФ) для кредитования страны. Предыдущие руководители Украины, в том числе Петр Порошенко, отказывались заниматься ею из-за противодействия политических оппонентов, которые опасались продажи земельных ресурсов иностранцам.

Как объяснил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, нынешняя реформа, окончательный вариант которой пока не утвержден, позволит покупать землю гражданам других государств, но только через зарегистрированное на Украине юридическое лицо. Он добавил, что, скорее всего, реформа вступит в силу летом следующего года.

В ходе исследования, проведенного с 6 по 11 сентября, опрошено более двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Предполагаемая погрешность не превышает 2,3 процента.

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