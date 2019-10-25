Украинцев предостерегли от превращения евроинтеграции в фетиш

Украинцам не стоит превращать идею о вступлении в Евросоюз в фетиш. С таким заявлением в интервью изданию «Сегодня» выступил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Кулеба пояснил свои слова, отмечая, что постановка цели «мы должны вступить в ЕС в течение 10-20 лет» не имеет смысла. «Потому что членство зависит не только от воли Украины. Членство также зависит от воли ЕС», — пояснил он.

Он подчеркнул, что евроинтеграция по прежнему будет целью украинской политики. Для ее достижения Киев будет проводить реформы, направленные на то, чтобы соответствовать критериям членства в организации. Среди таких мер он назвал демонополизацию экономики, снижение уровня безработицы и «определенные социальные стандарты».

«То есть это все то, что выгодно украинскому народу, ради которого, собственно, мы все это и делаем», — сказал он, добавив, что момент членства Украины в Евросоюзе «неизбежно наступит».

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Ранее Кулеба говорил, что кабинет министров Украины намерен за пять лет достичь соответствия страны критериям вступления в НАТО и Евросоюз. Тогда же он уточнял, что речь идет только о готовности Киева вести переговоры о вступлении, поскольку окончательное решение будет зависеть от НАТО и ЕС.

При бывшем президенте Украины Петре Порошенко курс на вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс были закреплены в конституции республики. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также придерживается идей евроатлантической интеграции.

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