Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал три элемента, которые будут означать победу Киева над Москвой. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

По его словам, первым элементом победы является «деоккупация» и реинтеграция Донбасса в состав унитарной Украины без предоставления региону автономии. Вторым шагом победы Кулеба считает возвращение Крыма. «Мы никогда не должны забывать о том, что российская агрессия началась не с Донбасса, она началась с Крыма. И тот, кто откажется от идеи возвращения Крыма, совершит настоящую государственную измену», — сказал украинский политик.

Кулеба считает, что Киев победит в тот момент, когда российский президент приедет на Украину и «склонит голову перед монументом героям АТО (антитеррористическая операция, так украинские власти называли силовые действия против республик Донбасса — прим. «Ленты.ру»)».Он добавил, что именно этот шаг «будет открывать путь от официального мира к реальному примирению» между русским и украинским народами.

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Также в интервью Кулеба заявил, что для прекращения войны в Донбассе «мало одного желания Украины». По его мнению, этого должна захотеть и Россия. При этом он выразил уверенность, что целью российского правительства является «разыгрывание комбинаций» по дестабилизации ситуации на Украине из-за внутренних конфликтов.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что Россия оккупировала территорию полуострова. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

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