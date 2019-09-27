На Украине назвали СНГ «клубом неудачников»

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал СНГ «клубом неудачников», который ни на что не способен. Такое мнение он высказал в интервью порталу «Европейская правда».

По словам Кулебы, СНГ — это клуб людей, которые не смогли цивилизованно расстаться, а значит, не способны создать ничего нового. По мнению вице-премьера, СНГ — это «закрытая история». При этом он отметил отсутствие перспектив членства Украины в Евросоюзе в ближайшие годы.

«Я не вижу сейчас возможности, чтобы ЕС дал нам конкретную фразу о перспективе членства, но вижу возможность привязать нас друг к другу еще крепче, после чего Евросоюзу будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины. Я вообще считаю, что в итоге это станет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство», — сказал Кулеба.

Ранее украинский вице-премьер рассказал о внешнеполитической стратегии Украины в отношениях с Россией, отметив, что Киев старается навязать свой темп оппоненту, проводя «разведку боем». Он также отметил, что как Москва, так и Киев должны пойти на уступки для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

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12 сентября стало известно, что украинские власти продолжают работать над пересмотром и отменой ряда договоров с СНГ. При этом задолженность Украины перед организацией превышает 300 миллионов рублей. Киев перестал выплачивать взносы еще в 2014 году, при этом де-юре остается полноценным участником СНГ.

В мае 2018 года тогдашний украинский президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. Он распорядился оставить только те соглашения, которые соответствуют национальным интересам страны.

СНГ было создано в декабре 1991 года. Соответствующее соглашение было подписано главами России, Белоруссии и Украины. Позднее в СНГ вошли и другие республики бывшего СССР, кроме стран Прибалтики.

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