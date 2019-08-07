Названа сумма долга Украины перед СНГ

Задолженность Украины перед Содружеством независимых государств (СНГ) превысила 300 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Известия».

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Киев перестал выплачивать взносы еще в 2014 году, при этом де-юре остается полноценным участником СНГ. Уточняется, что официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало, и препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет. В самом СНГ выразили надежду, что новое руководство Украины проявит разумный подход и сохранит свое участие в организации.

В мае 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. Он распорядился оставить только те соглашения, которые соответствуют национальным интересам страны.

В сентябре 2018 года Порошенко подписал указ о разрыве Договора о дружбе с Россией

Содружество независимых государств было создано в декабре 1991 года. Соответствующее соглашение было подписано главами России, Белоруссии и Украины. В СНГ позднее вошли и другие республики бывшего СССР, кроме стран Прибалтики.

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