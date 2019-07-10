Украину пригласят на саммит СНГ

Президента Украины Владимира Зеленского пригласят на предстоящий саммит Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева.

По его словам, в исполнительный комитет СНГ не поступало от Украины никаких официальных документов о выходе, поэтому страна юридически по-прежнему входит в состав организации. «Мы очень надеемся, что новое руководство Украины проявит прагматический, разумный подход и сохранит свое участие в Содружестве Независимых Государств», — добавил Лебедев. Он отметил, что, по мнению, многих аналитиков, в том числе и украинских, «свертывание связей со странами Содружества может нанести ущерб экономике Украины».

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Свое мнение относительно сотрудничества Украины с СНГ высказал также депутат Верховной рады Евгений Балицкий. Он считает, что Зеленский должен пересмотреть всю концепцию внешней политики последних пяти лет, которой придерживался бывший украинский лидер Петр Порошенко. «Восстановление отношений с Россией и возвращение к конструктивной работе в рамках СНГ — очень важный момент, от которого зависит экономическое положение страны», — пояснил Балицкий. Политик добавил, что в противном случае люди продолжат эмигрировать, «а от Украины скоро останется одна Киевская область».

Саммит СНГ пройдет в октябре текущего года в Ашхабаде.

Весной 2018 года Порошенко подписал указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. Он распорядился оставить только те соглашения, которые соответствуют национальным интересам страны. В СНГ отметили, что и дальше будут приглашать Украину на заседания, поскольку официальных документов о выходе страны из содружества не поступало.

Содружество независимых государств было создано в декабре 1991 года. Соответствующее соглашение было подписано главами России, Белоруссии и Украины. В СНГ позднее вошли и другие республики бывшего СССР, кроме стран Прибалтики. Украина не подписала Устав СНГ, поэтому юридически не была членом организации, хотя и считалась ее участником.

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