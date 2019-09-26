Киев заявил о необходимости пойти на уступки по Донбассу

Украина должна договариваться, если она не хочет полномасштабной военной операции в Донбассе. Об этом в интервью порталу «Левый берег» рассказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его мнению, у многих на Западе есть желание снять секторальные санкции с России, однако без существенного прогресса в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе это не представляется возможным. Кулеба считает, что как Москва, так и Киев должны пойти на уступки для достижения мира на юго-востоке Украины.

Чиновник отметил, что ждать быстрого улучшения отношений между странами не стоит. Украина, по его словам, старается навязать свой темп оппоненту, проводя «разведку боем». В том, что встреча «нормандской четверки» еще не состоялась, он обвинил Москву. «Их идея в том, чтобы замедлить процесс максимально и навязать туда газовые переговоры», — констатировал Кулеба.

Отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли Украине спешить с уступками России, вице-премьер заявил, что у Москвы всегда найдутся средства на внешнеполитические операции и на армию, особенно если речь идет об украинском направлении.

«Больше скажу, по всем теориям международных отношений Россия уже давно должна победить на Украине. Потому что для нее интересы, которые она здесь отстаивает, являются жизненно важными. В то время для наших союзников — ЕС и США — это не столь важный приоритет. И тот факт, что даже в этой модели мы удержались, ведем позиционную борьбу, я считаю очень оптимистичным», — сказал вице-премьер.

24 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что Украина не готова идти на уступки по вопросу предоставления Донбассу особого статуса. Андрей Ермак, помощник президента Украины Владимира Зеленского, также отмечал, что Киев не рассматривает вопрос о предоставлении автономии отдельным районам Донецкой и Луганской области в качестве предмета переговорного процесса ни в Минске, ни в «нормандском формате».

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