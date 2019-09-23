В партии Зеленского усомнились в необходимости вступать в НАТО

Украина должна пересмотреть свой подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс. Такую позицию в интервью телеканалу «112 Украина» озвучила избранная от президентской партии «Слуга народа» представитель кабинета министров в Верховной Раде и председатель парламентского подкомитета по госбезопасности и обороне Ирина Верещук.

По ее словам, Украину не ждут в НАТО. «Скорее, Грузию возьмут», — заявила Верещук, отметив, что десять лет назад Киев и Тбилиси имели равные шансы на получение плана действий по членству в альянсе. От того, что власти Украины постоянно говорят о вступлении в военный альянс, «где ее не ждут», страна несет репутационные издержки.

Причину нежелания альянса связываться с Украиной Верещук видит в позиции России. В связи с этим она привела пример не являющейся членом альянса Финляндии, которому, по ее мнению, и должна последовать Украина. «Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия или Австрия. Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией», — пояснила депутат.

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев продолжит работу над вступлением в НАТО, однако не ставит перед собой конкретных сроков.

В августе в Госдуме России комментировали перспективы вступления Украины в НАТО. Там отмечали, что такой шаг будет воспринят Москвой как угроза национальной безопасности и вынудит принять ответные меры. Это наравне с «агрессивной сутью украинской политики» нарушит безопасность и стабильный порядок на континенте, залогом которых являются хорошие отношения Брюсселя и Москвы.

При бывшем президенте Украины Петре Порошенко курс на вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс были закреплены в конституции. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также придерживается идей евроатлантической интеграции.

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