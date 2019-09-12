На Украине опровергли приостановку работы по расторжению договоров с Россией

Власти Украины продолжают работать над пересмотром и отменой ряда договоров с Россией и СНГ. Об этом сообщает портал «Українськi Новини» со ссылкой на ответ министерства иностранных дел страны.

«Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Украина приостановила разрыв отношений с Россией После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление

В ведомстве также отметили, что процесс денонсации соглашений затянулся из-за бюрократических процедур, а также смены власти на Украине после президентских и парламентских выборов. Как только будут сформированы все органы власти, пересмотр договоров будет продолжен, отметили в МИД.

11 сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией. По данным издания, это объясняется тем, что команде нового президента Владимира Зеленского, которая занята формированием органов власти, «пока не до этого».

В конце прошлого года Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. По словам экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, позже Киев также прекратил действие 49 договоров с РФ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!