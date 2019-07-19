Помощник Зеленского объяснил необходимость мириться с Россией

Украине придется помириться с Россией, поскольку множество жителей обеих стран связаны родственными узами. Об этом заявил первый помощник украинского президента Владимира Зеленского Сергей Шефир в интервью изданию «Левый берег».

«Нам придется договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет?» — пояснил он.

Шефир также прокомментировал возможность запрета российским артистам на въезд на территорию Украины после их выступлений в Крыму. По его мнению, подобные меры не помогут разрешению конфликта. «Я не думаю, что все люди на территории России ненормальные ватники. Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять», — добавил он.

«Они (Россия — прим. «Ленты.ру») наши соседи, нам с ними дальше жить», — подытожил Шефир.

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18 июля Зеленский назвал возвращение арестованных в России украинских моряков на родину первым «нормальным шагом» для восстановления диалога Москвы и Киева. Ранее он прокомментировал свой звонок российскому лидеру Владимиру Путину, объяснив, что прямые контакты с Кремлем по решению проблем между странами важны для украинцев.

В команде Зеленского уже заявляли, что развод войск в Станице Луганской и возобновление минского переговорного процесса, в рамках которого стороны конфликта в Донбассе договорились о бессрочном абсолютном перемирии и обмене пленными, являются сигналом для России о готовности Киева к переговорам.

Украина считает Россию ответственной за конфликт на юго-востоке страны, а самопровозглашенные республики Донбасса называет марионеточными государствами, контролируемыми Кремлем. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения.

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