Россия согласилась с предложением Зеленского

Россия не возражает против расширения «нормандского формата» с привлечением в него США и Великобритании, однако для этого нужно получить согласие Франции и Германии. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин, передает РИА Новости.

«Российская сторона не раз говорила, что не возражает против подобных инициатив. Главное, чтобы другие участники переговорного процесса в рамках "нормандского квартета" — ФРГ и Франция — были бы с этим согласны. А в этом уверенности нет», — подчеркнул дипломат. Он также добавил, что администрация президента Дональда Трампа открыто выступает против присоединения к таким переговорам.

8 июля Зеленский в своем Facebook-аккаунте обратился к Путину с предложением встретиться в Минске и обсудить ситуацию на юго-востоке Украины. При этом он счел целесообразным провести саммит при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение в регионе режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!