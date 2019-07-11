Путин не понял приглашение Терезы Мэй на переговоры по Донбассу

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо более конкретно высказывать инициативы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя предложение Зеленского провести встречу с участием лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. Его слова приводит «Интерфакс».

«Например, госпожа Тереза Мэй, насколько мне известно, через пару недель прекращает свою работу в качестве премьер-министра Великобритании. Она в каком качестве приглашается на эту встречу, непонятно. Она вообще, согласна или нет?» — задался вопросом Путин.

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Он добавил, что не знает, примет ли приглашение Зеленского Вашингтон, и как на это отреагируют участники «нормандской четверки» — Германия и Франция.

Ранее 11 июля Путин назвал предложение президента Украины расширить «нормандский формат» интересным. Однако, по его словам, говорить об этом можно только после формирования нового украинского правительства и выборов в Верховную Раду.

8 июля Зеленский в своем Facebook-аккаунте обратился к Путину с предложением встретиться в Минске и обсудить ситуацию на юго-востоке Украины. При этом он счел целесообразным провести саммит при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение в регионе режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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