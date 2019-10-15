На Украине уточнили планы по вступлению в НАТО и ЕС

Кабинет министров Украины намерен за пять лет достичь соответствия страны критериям вступления в НАТО и Евросоюз. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

По его словам, речь идет только о готовности Киева вести переговоры о вступлении, поскольку окончательное решение будет зависеть от НАТО и ЕС. Вице-премьер также отметил, что правительство системно работает над тем, чтобы страна продолжала двигаться путем европейской и евроатлантической интеграции.

Кулеба также заявил, что следующим шагом после введения безвизового режима будет «интегрированное управление границей» с ЕС. По его словам, оно позволит обеспечить свободу передвижения товаров и услуг. Инициатива предусматривает введение европейских стандартов на границе, а также создание дополнительных возможностей для передвижения граждан, сказал Кулеба.

Ранее вице-премьер выразил убеждение, что ЕС неизбежно предложит Киеву стать частью объединения. «Я не вижу сейчас возможности, чтобы ЕС дал нам конкретную фразу о перспективе членства, но вижу возможность привязать нас друг к другу еще крепче, после чего Евросоюзу будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины», — сказал Кулеба.

30 сентября стало известно, что украинский Кабмин ставит целью до 2025 года достичь критериев, необходимых для вступления страны в НАТО и Евросоюз. Ранее представитель кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что Украина должна пересмотреть свой подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс.

При бывшем президенте Украины Петре Порошенко курс на вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс были закреплены в конституции республики. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также придерживается идей евроатлантической интеграции.

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