Украинские националисты будут контролировать ситуацию в Донбассе

Представители украинской ультраправой партии «Национальный корпус» и ветераны-добровольцы намерены контролировать ситуацию в районе разведения сил и средств в Донбассе. Об этом заявил глава киевского центра «Нацкорпуса» Сергей Тамарин, передает УНИАН.

По его словам, для этого они создадут мобильные группы, которые будут фиксировать нарушения со стороны ополченцев на участках разведения войск в Донбассе. Тамарин отметил, что националисты не доверяют официальной информации, предоставляемой штабом Операции объединенных сил (так украинские власти называют силовые действия против самопровозглашенных республик Донбасса — прим. «Ленты.ру») и ОБСЕ.

Он также сообщил, что добровольцы собираются увеличить в районе населенного пункта Золотое число участников протестного движения «Нет капитуляции». В настоящий момент, по словам Тамарина, на блокпостах у Золотого находятся около полусотни бывших украинских военных.

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29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о начале отведения украинских сил и средств в районе Золотого. Он отметил, что в дальнейшем разведение войск состоится на всех согласованных ранее участках, в том числе в районе населенного пункта Петровское.

28 октября стало известно, что ветераны националистического батальона «Азов» и ультраправые представители «Нацкорпуса» не сдали полиции все оружие, о чем заявляли в силовом ведомстве. Ранее экс-лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть в Золотое десятки тысяч бойцов.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, но в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ЛНР и ДНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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