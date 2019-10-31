Зеленский назвал дату следующего этапа разведения войск в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств в Донбассе продолжится 4 ноября. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По его словам, Киев и самопровозглашенные республики Донбасса должны приступить к отводу войск в населенном пункте Петровское. «Мы со своей стороны начали разведение в Екатериновке. Если все будет безопасно и в Петровском в течение недели, то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение», — заявил украинский лидер.

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30 октября представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что к линии соприкосновения прибыли дополнительные группы украинских радикалов для срыва процесса мирного урегулирования конфликта. По их данным, националисты обустраивают полевые лагеря в районе населенного пункта Богдановка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале военных учений в связи с угрозой дестабилизации ситуации в зоне конфликта. «С прибытием в зоны разведения [украинских] националистических подразделений может возрасти опасность для жизни и здоровья мирных жителей на подконтрольной Киеву территории», — заявил политик.

29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о начале отведения украинских сил и средств в районе Золотого. Он отметил, что в дальнейшем разведение войск состоится на всех согласованных ранее участках, в том числе в районе населенного пункта Петровское. В свою очередь, отведение войск от линии соприкосновения также начали непризнанные республики Донбасса.

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