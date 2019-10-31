Захарова призвала помочь Украине развести силы в Донбассе

Украине необходимо помочь с разведением сил в Донбассе. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», опубликованном на сайте телеканала «Россия 1».

«Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, будь то президент, будь то другие силы, для того, чтобы был реализован ключевой элемент, который имеет важнейшее значение для движения вперед», — призвала Захарова.

По словам представителя МИД, на данный момент «не найдется ни одного человека», утверждающего, что минские договоренности блокирует Россия. Доказательством этого, по ее мнению, служат кадры с места разведения сил, предоставленные украинской властью.

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26 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Золотое, чтобы обсудить с украинскими военнослужащими процесс отвода войск, который ранее согласовали представители контактной группы на переговорах в Минске. Главу государства встретили гостеприимно, но разговор так и не состоялся. Военнослужащие просили президента обратить внимание на акции «Нет капитуляции», участники которых выступают против отвода украинских военных от зоны конфликта.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз непризнанные ДНР и ЛНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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