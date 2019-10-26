В России ответили на недовольство Украины из-за помощи Донбассу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Украины отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Таким образом Захарова ответила на ноту протеста, которую украинское внешнеполитическое ведомство направило России из-за отправки гуманитарного конвоя в Донецк и Луганск. «Попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу», — написала представитель российского МИД.

Гуманитарная помощь доставляется жителям Донбасса из России с августа 2014 года. Сложная обстановка на востоке Украины сложилась из-за вооруженного конфликта в регионе. Боевые действия в Донбассе начались после того, как весной 2014-го украинские власти попытались силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, которые ранее провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к вооруженному конфликту на юго-востоке, считая, что Москва якобы оккупировала часть территории Донецкой и Луганской областей. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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