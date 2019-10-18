Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в Донбасс. Об этом в своем Twitter-аккаунте написала спикер ведомства Катерина Зеленко.

«Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м "псевдогуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушения Кремлем минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств», — написала Зеленко.

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17 октября в Донецк и Луганск прибыл 87-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщается на сайте ведомства. На этот раз в зону конфликта были доставлены продуктовые наборы для детей, в составе которых молочные смеси и детские консервы.

Гуманитарная помощь доставляется жителям Донбасса из России с августа 2014 года. Сложная обстановка на востоке Украины сложилась из-за вооруженного конфликта в регионе. Боевые действия в Донбассе начались после того, как весной 2014-го украинские власти попытались силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, которые ранее провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к вооруженному конфликту на юго-востоке, считая, что Москва якобы оккупировала часть территории Донецкой и Луганской областей. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность

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