В Донбассе ответили на заявление Киева по амнистии

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) опровергли заявление Киева о готовности законопроекта об амнистии для участников военного конфликта в Донбассе. Заявление омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой публикует телеканал «Звезда».

Морозова отметила, что единственный законопроект об амнистии был принят Верховной Радой еще в 2014 году, до первых после Евромайдана парламентских выборов. Однако с тех пор его так и не подписали ни экс-президент Украины Петр Порошенко, ни действующий глава государства Владимир Зеленский. При этом донецкий омбудсмен отмечает, что даже этот вариант закона не был согласован с представителями самопровозглашенных республик, поэтому он «категорически не подходит для жителей Донбасса». Также она отметила, что за последние пять лет Киев регулярно добавляет «очень много новых условий к этой амнистии».

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Схожую позицию на своей странице в Facebook выразил представитель ЛНР в политической группе на Минских переговорах Родион Мирошник, который отметил, что ситуация с амнистией не изменилась с сентября 2014 года. По его словам, принятый тогда законопроект не только не был подписан главой государства, но и вообще «потерян» тогдашним спикером Верховной Рады Александром Турчиновым. «Законопроект до сих пор висит на сайте Рады со статусом "готовится на подпись"», — отмечает он.

Мирошник добавил, что в заявлении о готовности закона по амнистии «нет ничего нового» — «просто новая власть достала методички Порошенко».

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе «Часа вопросов к правительству» заявил, что Украина уже приняла все необходимые законы для амнистии участников вооруженного конфликта в Донбассе. По его словам, амнистия начнет применяться только после того, как на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей состоятся местные выборы. При этом он отметил, что решение о применении или неприменении амнистии принимается судом.

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