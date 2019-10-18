На Украине уточнили вопросы об амнистии ополченцев Донбасса

Украина приняла все необходимые законы для амнистии участников вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе «Часа вопросов к правительству», передает РИА Новости.

По его словам, амнистия начнет применяться только после того, как на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей состоятся местные выборы. При этом он отметил, что решение о применении или неприменении амнистии принимается судом.

Действие законов об амнистии не распространяется на лиц, признанных виновными в совершении военных преступлений, отметил Боднар. «Также не попадают под амнистию лица, которые причастны к крушению малайзийского "Боинга" [в Донбассе летом 2014 года]», — заявил дипломат. По словам Боднара, законы были приняты в рамках выполнения Украиной минских договоренностей.

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Ранее в октября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что власти не планируют использовать для участников конфликта в Донбассе механизм полной амнистии, предусмотренный минскими соглашениями. Загороднюк отметил, что это позиция всех членов украинского правительства, которые работают над возможными вариантами урегулирования конфликта в Донбассе.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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