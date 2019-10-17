В команде Зеленского объяснили требование распустить ДНР и ЛНР

В команде президента Украины Владимира Зеленского считают, что требование распустить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) не противоречит минским соглашениям. Об этом сообщил «Коммерсанту» источник в офисе главы государства.

Собеседник издания пояснил, что официальная позиция Киева по этому вопросу базируется на терминологии, использованной в мирных соглашениях. В них не фигурируют ДНР и ЛНР, неподконтрольные территории обозначены аббревиатурой ОРДЛО, которая расшифровывается как «отдельные регионы Донецкой и Луганской областей».

Кроме того, отмечает «Коммерсантъ», требование распустить республики необходимо команде Зеленского и для поддержания рейтингов. Из-за того, что президент недостаточно внятно объяснил населению необходимость «формулы Штайнмайера», его политические противники получили возможность обвинить главу государства в реваншизме и вывести своих сторонников на протесты.

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О том, что требование Киева распустить ДНР и ЛНР не является принципиальным изменением позиции украинских властей, говорит и глава киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Он напомнил, что Киев изначально не признавал самопровозглашенные республики Донбасса.

О том, что Киев требует распустить ДНР и ЛНР и только после этого готов приступить к реализации минских соглашений, сообщила 15 октября Дарья Олифер, пресс-секретарь официального представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы. При этом в ДНР позже заявили, что на переговорах группы такое требование не озвучивалось. Переговоры 15 октября провалились: стороны не смогли согласовать новый график разведения войск, кроме того, Киев отказался обсуждать обмен пленными.

Подписанные Украиной минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменения Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и так далее.

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