В Донбассе предложили ликвидировать Украину за «несамостоятельность»

Выполнение минских соглашений возможно только в случае полной ликвидации Украины. Об этом говорится в заявлении главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, которое опубликовано «Донецким агентством новостей».

В своем заявлении Пушилин указывает, что власти в Киеве не планируют выполнять минские соглашения и прекращать войну, предпочитая «юлить и изворачиваться» на фоне растущего числа обстрелов. «Минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности», — пришел к выводу глава ДНР.

Он отмечает, что основанием для ликвидации государства является его нелегитимность, появившаяся в результате смены власти в 2014 году. Также Пушилин указывает на несамостоятельность украинского государства, которое на протяжении последних пяти лет «продолжает управляться извне».

Глава ДНР предлагает вместо ликвидированной Украины совместным решением входящих в ее состав территорий построить «новую, по-настоящему незалежную Украину». При этом он настаивает на том, что у этих территорий должно быть право не входить в новое государство. С этой новой страной, считает Пушилин, договориться о реализации минских соглашений будет проще.

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Ранее в Киеве заявили, что выполнение политической части минских соглашений, к которой также относится предоставление региону особого статуса, возможно только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики будут распущены. В Донбассе обвинили власти Украины в попытке подмены понятий. В Кремле, комментируя заявление украинской стороны, отметили, что идея о роспуске ЛНР и ДНР стала неожиданностью для других участников «нормандского формата».

Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц изменения Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и так далее.

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