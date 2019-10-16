Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 16 октября.

«Означает ли это отход от Минских соглашений, от минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей — пока непонятно», — сказал Песков.

Материалы по теме Колесо Майдана Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?

Накануне появилась информация о том, что Киев выполнит политическую часть Минских соглашений только после того, как ДНР и ЛНР будут распущены.

В свою очередь, российские сенаторы нашли странным заявление украинской стороны. В частности, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что появление нового пункта является грубым нарушением. Он обвинил Киев в непоследовательности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!