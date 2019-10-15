Донбасс обвинил Украину в подмене понятий

Местные жители в районе пропускного пункта «Станица Луганская», куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за отводом украинских подразделений

Министерство иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинило власти Украины в попытке подмены понятий, касающихся урегулирования в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, речь идет о предусмотренном минскими соглашениями предоставлении «особого статуса» отдельным районам Донецкой и Луганской областей и закреплении этого статуса в конституции. В МИД ДНР отмечают, что выполнение этого пункта договоренностей в Киеве пытаются заменить «понятием децентрализации». Также в ведомстве отмечают, что «попытки подмены сути достигнутых договоренностей стали недоброй традицией» представителей Киева на переговорах в Минске.

Эти действия, отмечают во внешнеполитическом ведомстве самопровозглашенной республики, нивелируют любой прогресс в урегулировании конфликта. Там также отметили, что в республике будут настаивать на четком и последовательном выполнении минских соглашений. «Лишь особый статус Донбасса, надлежащим образом закрепленный на конституционном уровне, является единственным путем долгосрочного мирного урегулирования конфликта», — говорится в заявлении ведомства.

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Ранее в Киеве заявили, что выполнение политической части минских соглашений, к которой также относится предоставление региону особого статуса, возможно только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут распущены.

Подписанные Украиной минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменения Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и так далее.

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