Бывший СССР
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
США рассказали о поездке обнаруженных в Северодвинске сотрудников посольства
Раздачу еды в России поручили великому князю
Женщина приняла злокачественную опухоль за беременность
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Украинского премьера уличили в фальсификации докторской степени
Бывшему баскетболисту сборной России дали шесть лет тюрьмы за миллионные хищения
В России кондуктор заставила ребенка просить деньги на проезд у пассажиров
В Антарктиде обнаружили утечку радиации
Британец стал овощем в прямом эфире и расстроил ведущего
ГИБДД придумала новый способ измерять скорость российских водителей
Новости партнеров

Киев не требовал роспуска ДНР и ЛНР на переговорах с ними

Перейти в «Мою Ленту»
Наталья Никонорова

Требования Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) противоречат минским соглашениям и делают невозможным их исполнение. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«Представители Украины сильны только после боя — на заседании контактной группы от них звучали только блеклые оправдания за срыв разведения в Петровском и Золотом. Но потом из Facebook стало известно, что Украиной якобы были озвучены еще и некие требования [о роспуске ДНР и ЛНР]», — передает слова Никоноровой пресс-служба ведомства.

По ее словам, «подобные фантазии» представителей Киева только усугубляют разрыв между Донбассом и Украиной.

Никонорова также отметила, что только с учетом мнения представителей ДНР и ЛНР можно согласовать меры по урегулированию конфликта в Донбассе. «Отрицание этого факта — это путь в никуда, государство рассыпается, и оставшаяся часть держится пока только на лжи», — добавила глава МИД.

Ранее в Киеве заявили, что выполнение политической части минских соглашений, к которой также относится предоставление региону особого статуса, возможно только после того, как ДНР и ЛНР будут распущены. В Донбассе власти Украины обвинили в попытке подмены понятий.

Подписанные Украиной минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменения Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и так далее.

***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России отреагировали на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Донбасс обвинил Украину в подмене понятий
Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0115 октября

Пограничные отношения

Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
20:09Сегодня

Украинского премьера уличили в фальсификации докторской степени

18:27Сегодня

Зеленского встретили в Латвии митингующие в костюмах цыплят

18:51Сегодня

Порошенко уклонился от допроса об исчезновении секретной информации

Бывший СССР00:0211 октября

Украинский тупик

Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
17:45Сегодня

Названы причины падения рейтинга Зеленского

17:29Сегодня

Россия и Литва договорились об обмене шпионами

17:16Сегодня

Белоруссия объявила о готовности к диалогу с НАТО

Бывший СССР00:02 9 октября

Колесо Майдана

Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
16:38Сегодня

Киев обвинил Донбасс в принудительной вербовке заключенных

16:34Сегодня

Украинский премьер оправдался за поход на концерт неонацистов

15:56Сегодня

В Донбассе предложили ликвидировать Украину за «несамостоятельность»

Россия
Путин дважды перебил Мутко и спросил с иркутского губернатора
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
Путин ужесточил наказание за торговлю животными из Красной книги
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
Как убийство 9-летней девочки потрясло Россию: репортаж из охваченного яростью Саратова
Родители обвинили двух воспитательниц из Петербурга в избиении детей
Все материалы
Мир
США рассказали о поездке обнаруженных в Северодвинске сотрудников посольства
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Опубликованы новые доказательства махинаций Трампа с налогами
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Предсказано полное восстановление режима Асада благодаря Трампу
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Трамп одобрил российскую помощь Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Украинского премьера уличили в фальсификации докторской степени
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Киев не требовал роспуска ДНР и ЛНР на переговорах с ними
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
Зеленского встретили в Латвии митингующие в костюмах цыплят
Порошенко уклонился от допроса об исчезновении секретной информации
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
Все материалы
Экономика
Раздачу еды в России поручили великому князю
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Трамп предупредил о новой Великой депрессии из-за «клоунов»
Богатыри и граффити — новое слово в банкинге
Промсвязьбанк выбрал стрит-арт для оформления своих офисов
В перекредитовании россиян разглядели опасность
Все материалы
Силовые структуры
Появление алкоголя в крови «пьяного» мальчика связали с брожением
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Преемника лидера преступной России заманили в ловушку
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Судмедэксперт объяснил алкоголь в крови «пьяного» мальчика словами «мог хлебнуть»
Ксения КаторгинаРоссиянку убили на Урале ради ее автомобиля
Женщину обманом выманили на встречу. В расправе заподозрили цыган и мигрантов
В России придумали новый способ обмана банкоматов
Все материалы
Наука и техника
Опровергнуто популярное заблуждение об организме человека
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
Рогозин после посещения могилы Леонова заговорил о космических провалах СССР
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Сирийцы перебросили на передовую танки с «бровями Ильича»
Все материалы
Спорт
Бывшему баскетболисту сборной России дали шесть лет тюрьмы за миллионные хищения
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Месси получил рекордную «Золотую бутсу» из рук сыновей
Александр Усик (слева) и Чезз УизерспунТанцующий убийца
Усик дебютировал в супертяжелом весе и уничтожил Уизерспуна. Бой за титул будет жарким
Российская фигуристка случайно приняла допинг и получила дисквалификацию
Алена Леонова«Перегрузка больше, чем у космонавта»
Фигуристки рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков. Зачем они все равно это делают?
«Манчестер Юнайтед» задумался о смене главного тренера
Все материалы
Культура
Сценарист «Людей в черном» поспорил с девушками о фильме и был признан сексистом
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Выступавшим в России украинским артистам запретили участие в «Евровидении»
Галактика в опасности
Этот российский фильм 6 лет снимают на бюджетные деньги. Он стоит миллиард и не окупится
Менеджер Rammstein ударил россиянина и попал на видео
Главная новая музыка
Хип-хоп-хулиган из Детройта, нуарные герои «Твин Пикс» и томная Луна
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Все материалы
Интернет и СМИ
Британец стал овощем в прямом эфире и расстроил ведущего
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Симоньян пообещала бывшему замгоссекретаря США приятные впечатления от России
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Лишенные любимой игры геймеры ринулись за порно
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Первый канал сэкономил миллионы рублей на выплатах бывшей жене Задорнова
Все материалы
Ценности
Парень передарил девушке кольцо своей бывшей и прослыл крохобором
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Раскрыт тайный комплекс Меган Маркл
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Одежда модели на обложке российского Vogue вывела читателей из себя
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Известные модели поспорили об ужасах модельного бизнеса
Все материалы
Путешествия
Турист упал в море во время съемки фото и умер
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Горящий двигатель самолета в момент взлета попал на видео
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Изобретательная пассажирка нашла способ избежать доплаты за перевес чемодана
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Разрешение перелетов из России в Грузию объяснили
Все материалы
Из жизни
Семиклассника обвинили в домогательствах за объятия с учительницей физкультуры
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Построенное по ошибке здание расстроило местных жителей
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Шесть человек годами прятались в подвале и ждали конца света
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
75-летняя женщина родила дочь от 80-летнего мужчины
Все материалы
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
Календарь «Мисс тюнинг-2020»
13 горячих фотографий, которые мы ждали целый год
Из Москвы в Брест на кроссоверах Jeep
Тысяча километров на Джипах в честь тысячелетия Бреста
Китайский Haval начал собирать в России новый кроссовер
Полиция запретила ездить на «золотом» BMW X5 и эвакуировала машину
Европейцы почти перестали покупать автомобили Lada
Все материалы
Дом
В России нашли новый способ выбивать долги за ЖКХ
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Жителей аварийных домов захотели переселить в пострадавшую от взрыва многоэтажку
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Российских детей защитят от падений из окон
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Тараканы захватили многоквартирный дом под Москвой
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В Крыму рассказали о возросшем вдвое урожае
Десятки объектов на Камчатке подключат к интернету
Все материалы