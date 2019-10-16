Киев не требовал роспуска ДНР и ЛНР на переговорах с ними

Требования Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) противоречат минским соглашениям и делают невозможным их исполнение. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«Представители Украины сильны только после боя — на заседании контактной группы от них звучали только блеклые оправдания за срыв разведения в Петровском и Золотом. Но потом из Facebook стало известно, что Украиной якобы были озвучены еще и некие требования [о роспуске ДНР и ЛНР]», — передает слова Никоноровой пресс-служба ведомства.

По ее словам, «подобные фантазии» представителей Киева только усугубляют разрыв между Донбассом и Украиной.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

Никонорова также отметила, что только с учетом мнения представителей ДНР и ЛНР можно согласовать меры по урегулированию конфликта в Донбассе. «Отрицание этого факта — это путь в никуда, государство рассыпается, и оставшаяся часть держится пока только на лжи», — добавила глава МИД.

Ранее в Киеве заявили, что выполнение политической части минских соглашений, к которой также относится предоставление региону особого статуса, возможно только после того, как ДНР и ЛНР будут распущены. В Донбассе власти Украины обвинили в попытке подмены понятий.

Подписанные Украиной минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменения Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и так далее.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



