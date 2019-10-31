Раскрыто содержание телефонного разговора Зеленского и Меркель

Президенты Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате» и перспективы разведения войск в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что Зеленский рассказал Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в урегулировании конфликта. Канцлер поздравила украинского президента с прогрессом, достигнутым в процессе разведения сил и средств в населенном пункте Золотое. «Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского — по истечении семи дней тишины», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа в Европу по территории Украины. В частности, Зеленский и Меркель подняли вопрос о трехсторонних газовых консультациях между Россией, Украиной и ЕС, состоявшихся в понедельник, 28 октября, в Брюсселе. Отмечается, что Зеленский и Меркель согласились с необходимостью усилить взаимодействие в этом направлении.

29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о начале отведения украинских сил и средств в районе Золотого. Он отметил, что в дальнейшем разведение войск состоится на всех согласованных ранее участках, в том числе в районе населенного пункта Петровское. В свою очередь, отведение войск от линии соприкосновения также начали непризнанные республики Донбасса.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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