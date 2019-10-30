Зеленский попросил отказаться от слова «сепар»

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность информационной политики в вопросе реинтеграции Донбасса и призвал не называть жителей региона «сепарами». Об этом он сказал в выступлении на форуме в Мариуполе, передает «Украинская правда».
По его словам, выходцев с Донбасса в обиходе до сих пор продолжают называть «сепарами», тогда как в официальной риторике стало нормой говорить «жители». «И все меньше, вспоминая жителей Крыма и Донбасса, мы говорим "граждане Украины". Это неправильно. Мы не должны об этом забывать. Они не должны об этом забывать», — сказал Зеленский.
Он выразил сожаление, что тема возвращения Крыма Украине не обсуждается в больших масс-медиа. При этом Зеленский отметил, что упоминания о жителях Донбасса связаны исключительно с войной, что ставит на них «негативное клеймо».
Украинский президент также заявил, что если действенная гуманитарная политика в отношении Донбасса является задачей государства, то политика информационная — общим вызовом и ответственностью власти, СМИ и каждого пользователя соцсетей.
Ранее стало известно, что Украина в течение трех месяцев создаст телеканал для вещания на неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской области. Канал станет частью комплекса мероприятий, о которых ранее рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Важнейшим аспектом реинтеграции Донбасса он назвал информационную политику.
Владимир Зеленский анонсировал масштабную информационную войну в Донбассе сразу после победы на выборах главы государства. Таким образом президент Украины намерен реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории. О своих планах запустить русскоязычный канал для жителей Донбасса он заявлял еще во время предвыборной кампании.