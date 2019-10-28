Украина нашла способ обойтись без российского газа

Если Россия и Украина не договорятся о транзите газа в Европу, то в украинскую газотранспортную систему (ГТС) могут закачать водород, рассказал в интервью «24 каналу» исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, над технологиями, которые позволяют с помощью водорода сохранять энергию, полученную от ветрогенераторов или солнечных батарей, в настоящее время работают в Европе.

Материалы по теме Всех переиграли Польша решила обхитрить Россию: она купит газ у США и продаст Украине

Он также не исключил, что без российского газа Украина может стать энергетическим мостом между странами Европы: например, транспортировать газ из Румынии, где есть избыток, в Словакию, Польшу или Молдавию. «Все эти возможности изучаются, использование их не является простым, но перспектива есть», — подчеркнул Витренко.

В то же время топ-менеджер «Нафтогаза» признал, что доход от таких альтернативных способов не сможет в ближайшее время сравниться с тем заработком, что имеет Киев за транзит российского газа.

28 октября в Брюсселе начался второй раунд трехсторонних переговоров по вопросу поставки российского газа Украине и транзита в Европу. Украина и Евросоюз настаивают на долгосрочном контракте, который позволит Киеву привлечь инвестиции для модернизации ГТС. Россия хотела бы продлить на год действующее соглашение, указывая, что Украина не успеет перейти на европейские правила поставок.

Еще одной сложностью является желание России закрыть все судебные споры по газу между компаниями. В Киеве на это отвечают, что, по решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» более 2,8 миллиарда долларов компенсации. Также Украина угрожает дополнительно выставить России счет на 11 миллиардов долларов за отсутствие транзита.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!