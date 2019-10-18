«Нафтогаз» оценил ущерб от России в 11 миллиардов долларов

Украинский «Нафтогаз» потребует от «Газпрома» 11 миллиардов долларов, чтобы компенсировать потери от возможного прекращения транзита российского газа в Европу. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, иск будет направлен российской компании 1 ноября.

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Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что договор о транзите российского газа через Украину невозможен без урегулирования всех судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Он подчеркнул, что приоритетом для «Газпрома» является «нулевой вариант», когда компании договариваются в досудебном порядке и отказываются от взаимных претензий.

В конце сентября представители «Нафтогаза» заявляли, что долг «Газпрома» перед ним достиг 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов. Эта сумма основана на решениях Стокгольмского арбитража. Российская сторона не признает такую задолженность и подала апелляцию. Слушания по делу назначили на февраль 2020 года, однако действующий контракт на транзит истекает уже в 2019 году — это значит, что стороны должны решить вопрос до судебного заседания.

Витренко утверждал, что судебные споры с «Газпромом» обходятся «Нафтогазу Украины» в миллионы долларов в год. Однако это гораздо выгоднее для компании, чем просто платить «Газпрому» по контракту, отмечал он.

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