Названы условия транзита газа через Украину

Если Киев не создаст независимого оператора газотранспортной системы, единственной возможностью для продолжения прокачки российского газа через Украину в Европу станет продление существующего контракта. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает РИА Новости

По его словам, украинские власти могут не успеть до конца 2019 года перейти на европейское законодательство, а именно —имплементировать положения Третьего энергетического пакета. «На сегодняшний день до завершения этого процесса еще достаточно далеко», — констатировал Миллер.

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Поэтому, продолжил глава «Газпрома», если на Украине вовремя не будет создан независимый оператор ГТС и независимый регулятор, то единственным путем будет продление действующего контракта «на новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях».

Миллер также подчеркнул, что все необходимые предложения Киеву сделаны. «Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, — они им известны. Шарик находится на украинской стороне», — заключил он.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что краткосрочное продление действующего контракта на транзит российского газа в Европу не нужно Украине, никакого другого варианта, кроме долгосрочного соглашения, быть не может.

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