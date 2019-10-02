Путин объявил о готовности подписать договор с Украиной по газу

Россия готова подписать с Украиной контракт по газу, если та до конца года имплементирует европейское законодательство. Об этом сообщил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По его словам, если этого не произойдет, Москва готова на год продлить действующий контракт на прокачку топлива, если не будет подписан новый договор. Одновременно президент подчеркнул, что транзит газа по Украине должен быть экономически целесообразным. «Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они никак не могли раскачаться, не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров», — добавил он.

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«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2». Этим планам помешало решение Европейского суда по газопроводу Opal, сухопутному продолжению «Северного потока».

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