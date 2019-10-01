Россия наказала Украину за цистерны

Пропуск всех грузов по железной дороге через переход Суземка — Зерново на границе России и Украины сокращен в два раза. Россия приняла такое решение из-за слишком долгого возврата своих вагонов-цистерн, сообщает энергетический портал Enkorr со ссылкой на информацию, полученную от участников рынка.

Ограничение действует с 25 сентября и распространяется на все грузы всех направлений. Сроки его завершения не определены, оно продлится до нового указа.

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Через пункт пропуска Суземка — Зерново за первые восемь месяцев текущего года на Украину поставлены 242 тысячи тонн грузов — 55 процентов всего импорта из России. Там идут и основные поставки российского сжиженного газа.

В сентябре в регионах Украины наблюдался дефицит дизельного топлива на заправках. Введенные Киевом с 1 августа пошлины на поставки через трубопроводы привели к тому, что из России оно идет по железной дороге. Ограничение на пропуск грузов дополнительно сократит поставки.

Ситуация с перенаправлением топлива привела к коллапсу на украинских железных дорогах. С конца августа из-за увеличения грузопотока вагоны-цистерны стали добираться до места назначения в пять-десять раз дольше, чем требуется по нормативам. Из-за этого Россия стала получать обратно вагоны-цистерны с большой задержкой.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во вторник, 1 октября, объявил, что железная дорога, доставшаяся стране в наследство от СССР, практически уничтожена. Он признал, что бизнесу не хватает вагонов и локомотивов, которые «горят» каждый день. До этого председатель ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко объявил, что до коллапса на железной дороге на Украине осталось совсем немного.

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