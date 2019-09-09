На украинских заправках заметили дефицит топлива

Украинские автозаправки сообщают о дефиците топлива, который связан с перебоями в поставках сырья на нефтебазы. Проблема обсуждалась на заседании оперативного штаба в Министерстве инфраструктуры Украины, сообщает Oilpoint.

Дефицит связан с перебоями на украинских железных дорогах. Они не справляются с увеличением потока грузов. Осложняет ситуацию и медленная работа таможни на ключевых станциях, через которые проходят составы.

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На станции Дарница простои достигают 20 дней, а из Кременчуга в Киев состав может идти до 20-30 дней вместо положенных семи. Как отметил один из участников совещания, состав из Белоруссии идет еще дольше.

С 1 августа Киев ввел специальные пошлины в размере 3,75 процента (с 1 октября увеличивается до четырех процентов) на ряд российских товаров, в том числе на дизельное топливо, идущее через трубопроводы. После этого многие компании остановили поставки таким способом и пустили его через порты и железную дорогу.

Ранее сообщалось, что из-за снижения поставок российского угля на Украину в период с января по июль в стране сократилось производство кокса, а как следствие — выплавка стали и чугуна.

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